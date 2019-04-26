Неймар: хотел бы сыграть в одной команде с Азаром

Форвард «ПСЖ» Неймар признался, что в будущем хотел бы выступать в одной команде с вингером «Челси» Эденом Азаром.

«Я хотел бы однажды сыграть в одной команде с Азаром. Считаю его необычным игроком. Его стиль игры похож на мой. Вместе мы бы пошумели на поле», — приводит слова 27-летнего бразильца Get French Football News.

Напомним, интерес к обоим игрокам проявляет «Реал». Однако ранее отец Неймара сообщил, что его сын не будет менять клубную прописку и следующий сезон проведёт в «ПСЖ». Бельгийца же активно связывают со «сливочными». Ранее испанская пресса сообщала, что футболист уже согласовал личный контракт с «Королевским клубом», а его трансфер ближайшим летом будет стоить «Реалу» порядка € 100 млн.