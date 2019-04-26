Источник: Погба отказался делать китайскую визу для участия в предсезонном туре

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба твёрдо намерен покинуть клуб. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, 26-летний хавбек отказался делать китайскую визу для участия в предсезонной подготовке своей команды. Француз уже обратился к руководству «красных дьяволов» с просьбой вступить в переговоры с мадридским «Реалом» по его трансферу.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Погба принял участие в 44 матчах, отметился 16 результативными ударами и 11 голевыми передачами. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года. В нём прописана возможность продления сотрудничества между сторонами ещё на 12 месяцев. Рыночная трансферная стоимость игрока равняется € 90 млн.