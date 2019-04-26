Сарри: постараемся победить в матче с «МЮ», но главное — не проиграть

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от выездного матча 36-го тура английской Премьер-Лиги с «Манчестер Юнайтед».

«Это очень важная встреча. Мы, конечно, постараемся победить, но главное — не проиграть. Это очень сложный матч для обеих команд. Нам предстоит сыграть с соперником, который будет сильно мотивирован после манчестерского дерби. У них есть шанс попасть в топ-4. Конечно, им нужно выиграть все три оставшихся матча, но нам тоже нужно набирать очки. Мы должны биться и стараться всеми возможными способами», — приводит слова Сарри пресс-служба лондонского клуба.

Игра «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» 28 апреля и начнётся в 18:30 мск.