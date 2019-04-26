Л. Суарес: когда Месси завершит карьеру, будет трудно

Форвард каталонской «Барселоны» Луис Суарес рассказал, как на футбол повлияет завершение карьеры его партнёра по команде Лионеля Месси.

«Когда Месси завершит карьеру, будет трудно. Но здорово, что сейчас все мы находимся в мире футбола, получаем опыт и наслаждаемся этим», — приводит слова уругвайского форварда Daily Mail.

Месси выступает за основную команду «Барселоны» с 2004 года. За это время аргентинец 9 раз стал чемпионом испанской Примеры, выиграл 6 Кубков Испании и завоевал 4 титула победителя Лиги чемпионов.

«Барселона», набрав 80 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. В 35-м туре команда Эрнесто Вальверде на «Камп Ноу» встретится с «Леванте» из Валенсии. Матч состоится завтра, 27 апреля, и начнётся в 21:45 мск.