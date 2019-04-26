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РФС оштрафовал «Зенит», ЦСКА и «Динамо» на 100 тыс. рублей за кричалки фанатов

РФС оштрафовал «Зенит», ЦСКА и «Динамо» на 100 тыс. рублей за кричалки фанатов
Футбол / РПЛ

Сегодня, 26 апреля, состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были рассмотрены инциденты, произошедшие на матчах 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин получил штраф в размере 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи во время выездной игры с «Ростовом».

По итогам встречи «Рубин» — «Уфа» РФС оштрафовал казанцев на 50 тыс. рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений. По этой же причине «Уфа» будет вынуждена заплатить 40 тыс. рублей.

Московский ЦСКА получил штраф в размере 100 тыс. рублей за скандирование фанатами оскорбительных выражений во время домашнего матча с «Анжи».

Не остались незамеченными и ругательства болельщиков на игре «Зенит» — «Динамо». Оба клуба будут вынуждены выплатить по 100 тыс. рублей.

Символическая сборная 25-го тура РПЛ
«Краснодар» и «Спартак» теряют очки, «Енисей» и «Арсенал» удивляют всех.
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