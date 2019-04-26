«Рома» предложила Конте контракт с зарплатой € 9,5 млн в год

Руководство «Ромы» хочет видеть новым главным тренером команды Антонио Конте, сообщает Calciomercato.

По информации источника, римляне предложили 49-летнему специалисту контракт с заработной платой в размере € 9,5 млн в год, что несколько меньше, нежели тот получал, работая в своих двух последних клубах — «Ювентусе» и «Челси». Ответ римлянам тренер должен дать в течение 15 ближайших дней, когда станет известно, заработает ли «Рома» право участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Напомним, в начале марта этого года «Рома» рассталась с Эусебио ди Франческо. Место наставника команды занял Клаудио Раньери, с которым клуб подписал контракт сроком до конца текущего сезона. В турнирной таблице Серии А «Рома» занимает шестое место. От четвёртого места, которое занимает «Милан», её отделяет всего очко.