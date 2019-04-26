Асхабадзе: уход Измайлова и Родионова из «Спартака» — логичный исход ситуации

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал отставку Наиля Измайлова и Сергея Родионова по окончании сезона.

«Наиль Измайлов и Сергей Родионов в начале сезона на пресс-конференции сказали о том, что несут ответственность перед клубом в случае отсутствия результатов, как любой из тренеров, своими контрактами. Именно это и произошло. Их уход — это логичный исход для ситуации, следующий из их собственных официальных заявлений.

Ожидают ли «Спартак» летом большие перемены? Сказать сложно. Это знает только совет директоров. Неизвестно, какой бюджет будет выделяться. Судя по тому, что большое число молодёжи очень быстро, а не планомерно внедряется в последние игры, можно судить, что ставка будет сделана именно на введение в состав своей собственной молодёжи.

При назначении Кононова и его тренерского штаба я говорил, что это очень рискованный шаг для «Спартака». Своего мнения я не поменял. По официальному заявлению, Кононов остаётся в команде и продолжит комплектовать состав. Ввиду этого говорить о том, кто бы смог занять его место, совершенно бессмысленно», — сказал Асхабадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.