Назаров представил стихотворение о кадровых изменениях в «Спартаке»

Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил ролик со стихотворением о кадровых изменениях, которые произошли сегодня в стане красно-белых.
«Об этом мы и не мечтали,
Пиджак сработался до дыр,
Совет директоров в печали
Решил теперь вручить мундир.
Нужна, похоже, диктатура,
Ведь без неё нельзя никак.
Сменили всю номенклатуру,
Чтоб к юбилею выдать фрак
Победный, с золотою нитью,
Чтоб чемпионом стал „Спартак“.
К 100-летью, может, и не выйти,
Тогда вернут назад пиджак»
Видео доступно в «инстаграме» Дмитрия Назарова.
Напомним, в пятницу, 26 апреля, официальный сайт «Спартака» объявил, что клуб по окончании текущего сезона покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.