Назаров представил стихотворение о кадровых изменениях в «Спартаке»

Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил ролик со стихотворением о кадровых изменениях, которые произошли сегодня в стане красно-белых.

«Об этом мы и не мечтали,

Пиджак сработался до дыр,

Совет директоров в печали

Решил теперь вручить мундир.

Нужна, похоже, диктатура,

Ведь без неё нельзя никак.

Сменили всю номенклатуру,

Чтоб к юбилею выдать фрак

Победный, с золотою нитью,

Чтоб чемпионом стал „Спартак“.

К 100-летью, может, и не выйти,

Тогда вернут назад пиджак»

Видео доступно в «инстаграме» Дмитрия Назарова.

Напомним, в пятницу, 26 апреля, официальный сайт «Спартака» объявил, что клуб по окончании текущего сезона покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.