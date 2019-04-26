Адиев летом с большой вероятностью возглавит «Ахмат» в случае ухода Рахимова

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев летом с большой долей вероятности возглавит «Ахмат» в случае ухода из грозненской команды Рашида Рахимова.

Рахимов вернулся на пост наставника «Ахмата» в начале сентября 2018 года, заключив с клубом двухлетнее соглашение. Он возглавлял команду из Грозного в период с 2013 по 2017 год.

Напомним, Адиев в конце марта подал в отставку, однако руководство «Анжи» не приняло его заявление. Во время переговоров специалиста убедили остаться в клубе и доработать нынешний сезон.

«Ахмат», набрав 34 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Анжи» (19) — на 15-м. Обеим командам осталось провести по пять матчей.