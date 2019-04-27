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«Чемпионат» объявляет об открытии вакансии бильд-редактора

«Чемпионат» объявляет об открытии вакансии бильд-редактора
Футбол / РПЛ

«Чемпионат» открывает вакансию бильд-редактора.

Задачи:
поиск, подбор и обработка фотографий редакционного и агентского медиаархивов для материалов сайта;
контроль опубликованных материалов на сайте;
выпуск плановых фоторепортажей и подготовка тематических фотообзоров по заданию руководителя (отбор, редактирование, подпись фотографий, простановка ключевых слов);
создание анонсов фоторепортажей и фотообзоров в новостной ленте сайта;
своевременное обновление редакционного медиаархива посредством загрузки готовых обработанных и подписанных фотоматериалов на предоставляемый сервер;
выезд на съёмки по редакционным заданиям.

Требования:
грамотность, опыт работы в интернет-изданиях, оперативность, обязательность, наличие современного компьютера и бесперебойного доступа в интернет, знание английского языка, уверенное ориентирование в спорте, навыки работы в Adobe Photoshop и в программах для ведения фотоархива, навыки спортивной фотосъёмки и наличие собственной аппаратуры.

График посменный, по согласованию.
Заработная плата определяется по итогам собеседования.

Присылайте резюме на электронную почту: a.sakharova@rambler-co.ru

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