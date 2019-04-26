Тихонов станет экспертом на телеканале «Матч ТВ»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов войдёт в состав экспертов «Матч ТВ». 29 апреля он примет участие в новом качестве в программе «8-16» на телеканале «Матч Премьер» и 3 мая в программе «Все на матч!» в эфире «Матч ТВ».

«Я рад возможности сотрудничать с главным спортивным каналом страны. Надеюсь, что мои знания и опыт пригодятся в работе футбольного эксперта. Редко кому удаётся играть до 40 лет, и я доволен тем, как сложилась моя карьера футболиста и тренера. С большим желанием приступаю к работе, я знаком со многими будущими коллегами и уверен, что впереди зрителей «Матч ТВ» ждёт много интересных студийных эфиров», — сказал Тихонов.

Большую часть карьеры футболиста Андрей провёл в составе московского «Спартака», «Крыльев Советов» и «Химках». В качестве главного тренера он возглавлял «Енисей» и «Крылья Советов».