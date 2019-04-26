Канделаки — об уходе Измайлова из «Спартака»: российский футбол стал беднее

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала уход из «Спартака» вице-президента Наиля Измайлова.

«Сегодня стало известно, что из «Спартака» уходит Наиль Измайлов — один из самых сильных менеджеров в отечественном футболе. Человек, умеющий мыслить проектно и доводить идею до результата.

Жалко. Российский футбол стал беднее на одного профессионального управленца", — написала Канделаки в своём «телеграме».

Напомним, Измайлов, а также спортивный директор «Спартака» Сергей Родионов покинут столичный клуб по окончании сезона. В стане красно-белых нынешний вице-президент работает с 2013 года. Как сообщил официальный сайт «Спартака», Измайлов и Родионов уйдут из клуба по собственному желанию.