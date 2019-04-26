«Ливерпуль» — «Хаддерсфилд Таун»: стали известны стартовые составы команд

Тренерские штабы «Ливерпуля» и «Хаддерсфилд Таун» определились с составами на матч 36-го тура английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль»: Алисон, Ловрен, Робертсон, ван Дейк, Александер-Арнольд, Хендерсон, Кейта, Вейналдум, Салах, Мане, Старридж.

Запасные: Миньоле, Гомес, Матип, Окслейд-Чемберлен, Милнер, Шакири, Ориги.

«Хаддерсфилд Таун»: Лоссль, Шиндлер, Дурм, Смит, Конголо, Горенц-Станкович, Хогг, Бакуна, Мбенза, Ахирни-Грант, Мунье.

Запасные: Коулмэн, Лёв, Йоргенсен, Притчард, Дэли, Качунга, Дьякаби.

Матч «Ливерпуль» — «Хаддерсфилд Таун» состоится сегодня, 26 апреля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ливерпуль», набрав 88 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Хаддерсфилд Таун» (14) — на 20-м.