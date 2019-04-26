Почеттино: нечестно, что у «Аякса» будет больше времени на отдых

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино считает, что его команда и амстердамский «Аякс» находятся в неравных условиях перед полуфинальными матчами Лиги чемпионов из-за того, что у команды из Нидерландов будет больше времени на отдых и подготовку.

«Это сложно. Понимаю, что в такой ситуации у каждого может быть своё мнение. Очень хорошо знаю, что английская Премьер-лига и Футбольная ассоциации Англии пытались помочь. Это правда, что АПЛ сильно отличается от чемпионата Нидерландов, но факт тот, что они не будут играть. Мне кажется, это нечестно», — приводит слова Почеттино Goal.

«Тоттенхэм» и «Аякс» проведут матчи 1/2 финала Лиги чемпионов 30 апреля и 8 мая. Лондонской команде предстоит сыграть в Премьер-лиге 27 апреля, 4 и 12 мая. Амстердамский клуб проведёт следующую встречу в Эредивизии только 12 мая.