Маркизио пропустит от четырёх до шести месяцев

«Зенит» на своём официальном сайте назвал приблизительные сроки восстановления полузащитника команды Клаудио Маркизио, который перенёс операцию на колене.

По оценкам медицинского штаба сине-бело-голубых, срок реабилитации 33-летнего итальянца составит от четырёх до шести месяцев.

Маркизио присоединился к «Зениту» в сентябре 2018 года. В составе команды из Санкт-Петербурга хавбек провёл 15 матчей и забил 2 мяча.

«Зенит», набрав 54 очка, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 26-м туре команда Сергея Семака встретится с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 28 апреля и начнётся в 16:30 мск.

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