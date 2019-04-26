Канте может пропустить матч с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может не сыграть в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, в последней игре своей команды с «Бёрнли» (2:2), которая состоялась в минувший понедельник, 28-летний хавбек получил сильный ушиб рёбер. Его участие во встрече с «красными дьяволами» находится под вопросом.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится в ближайшее воскресенье, 28 апреля, на «Олд Траффорд». В турнирной таблице АПЛ команды разделяет 3 очка. «Пенсионеры» занимают 4-е место, манкунианский клуб — 6-е.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Канте принял участие в 49 матчах, отметился 5 результативными ударами и 4 голевыми передачами.