Источник: «ПСЖ» нужно продать игроков на € 130 млн во избежание проблем с ФФП

УЕФА продолжает следить за исполнением «ПСЖ» правил финансового фэйр-плей (ФФП). Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, у парижан всё ещё могут возникнуть проблемы из-за трат € 400 млн на покупку Неймара и Килиана Мбаппе у «Барселоны» и «Монако» соответственно. Чтобы избежать наказания от УЕФА за нарушение правил ФФП чемпиону Франции в ближайшее трансферное окно нужно будет продать игроков на сумму в € 130 млн.

Напомним, Неймар был приобретён «ПСЖ» летом 2017 года за сумму в € 222 млн. Она стала рекордной в истории футбола. Трансфер Мбаппе стоил клубу несколько дешевле — годичная аренда игрока обошлась парижанам в € 40 млн, а последующий выкуп его контракта был оценён в € 135 млн.