«Торпедо» представило концепцию нового стадиона

В Москве прошла презентация концепции реконструкции Центральной арены спорткомплекса «Торпедо» им. Э. А. Стрельцова, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Константинов.

В ходе презентации было объявлено, что обновлённая арена будет вмещать 15 076 зрителей, на территории появится 780 парковочных мест. Стадион будет соответствовать современным требованиям РФС и УЕФА. Старт реконструкции запланирован на второй квартал 2020 года.

По словам председателя совета директоров «Торпедо» Павла Поселёнова, открытие обновлённой арены состоится примерно через два с половиной года после начала строительства.

Сейчас «Торпедо» выступает в ПФЛ. За шесть туров до конца нынешнего сезона московская команда занимает второе место в группе «Центр». Отставание от «Сокола», возглавляющего турнирную таблицу, составляет одно очко, при этом у «автозаводцев» есть одна игра в запасе.