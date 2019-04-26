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«Торпедо» представило концепцию нового стадиона

«Торпедо» представило концепцию нового стадиона
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион

В Москве прошла презентация концепции реконструкции Центральной арены спорткомплекса «Торпедо» им. Э. А. Стрельцова, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Константинов.

В ходе презентации было объявлено, что обновлённая арена будет вмещать 15 076 зрителей, на территории появится 780 парковочных мест. Стадион будет соответствовать современным требованиям РФС и УЕФА. Старт реконструкции запланирован на второй квартал 2020 года.

По словам председателя совета директоров «Торпедо» Павла Поселёнова, открытие обновлённой арены состоится примерно через два с половиной года после начала строительства.

Сейчас «Торпедо» выступает в ПФЛ. За шесть туров до конца нынешнего сезона московская команда занимает второе место в группе «Центр». Отставание от «Сокола», возглавляющего турнирную таблицу, составляет одно очко, при этом у «автозаводцев» есть одна игра в запасе.

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