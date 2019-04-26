Акционер «Торпедо»: новый стадион — дом наших будущих побед

Основной акционер московского «Торпедо» и владелец стадиона имени Э.А. Стрельцова Роман Авдеев рассказал о реконструкции арены клуба, которую планируется начать в 2020 году.

«Сегодня очень важный день. Этот стадион — дом «Торпедо», дом наших будущих побед. Это будет первая новая арена после чемпионата мира. Мы долго к этому шли.

Я проникся духом «Торпедо». Когда я пришёл в клуб, проект реконструкции стадиона уже существовал, но мы его отвергли, потому что в нём не было духа команды.

Мы долго изучали традиции клуба и в конце концов провели конкурс, который выиграло французское бюро «Michel Rémon & Associés», — передаёт слова Авдеева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Константинов.

Сейчас «Торпедо» выступает в ПФЛ. За шесть туров до конца нынешнего сезона московская команда занимает второе место в группе «Центр». Отставание от «Сокола», возглавляющего турнирную таблицу, составляет одно очко, при этом у «автозаводцев» есть одна игра в запасе.