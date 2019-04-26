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Шустиков: хочу, чтобы мой дед и отец были изображены на новой арене «Торпедо»

Шустиков: хочу, чтобы мой дед и отец были изображены на новой арене «Торпедо»
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион

Защитник московского «Торпедо» Сергей Шустиков поделился ожиданиями от нового стадиона клуба. Болельщики сами решат, что будет изображено на стенах арены.

«У нас в стране много стадионов, но они все типовые. Любую арену можно подогнать под любую команду, нужно просто цвета поменять. Но этот стадион будет сделан с душой. Он будет лучшим в мире. Я бы хотел, чтобы мой дед и отец были изображены на фасаде стадиона», — передаёт слова Шустикова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Константинов.

Сергей Шустиков — сын бывшего игрока «Торпедо» Сергея Шустикова, который умер от сердечного приступа в январе 2016 года. Дед Сергея — Виктор Шустиков — выступал за «автозаводцев» с 1957 по 1973 год, а после завершении карьеры игрока работал в тренерском штабе команды.

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