Станцию метро или МЦК «Автозаводская» в Москве могут переименовать в «Торпедо»

Председатель совета директоров московского «Торпедо» Павел Поселёнов на презентации концепции реконструкции стадиона клуба сообщил, что в середине 2019 года власти столицы рассмотрят вопрос о переименовании станции метро или МЦК «Автозаводская» в «Торпедо».

«В течение года откроется новая спортивная школа, где дети смогут заниматься боксом, греко-римской борьбой и футболом. В мае-июне будет рассмотрен вопрос о переименовании станции метро или МЦК «Автозаводская» в «Торпедо», — передаёт слова Поселёнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Константинов.

Сейчас «Торпедо» выступает в ПФЛ. За шесть туров до конца нынешнего сезона московская команда занимает второе место в группе «Центр». Отставание от «Сокола», возглавляющего турнирную таблицу, составляет одно очко, при этом у «автозаводцев» есть одна игра в запасе.