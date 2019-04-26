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Станцию метро или МЦК «Автозаводская» в Москве могут переименовать в «Торпедо»

Станцию метро или МЦК «Автозаводская» в Москве могут переименовать в «Торпедо»
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион

Председатель совета директоров московского «Торпедо» Павел Поселёнов на презентации концепции реконструкции стадиона клуба сообщил, что в середине 2019 года власти столицы рассмотрят вопрос о переименовании станции метро или МЦК «Автозаводская» в «Торпедо».

«В течение года откроется новая спортивная школа, где дети смогут заниматься боксом, греко-римской борьбой и футболом. В мае-июне будет рассмотрен вопрос о переименовании станции метро или МЦК «Автозаводская» в «Торпедо», — передаёт слова Поселёнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Константинов.

Сейчас «Торпедо» выступает в ПФЛ. За шесть туров до конца нынешнего сезона московская команда занимает второе место в группе «Центр». Отставание от «Сокола», возглавляющего турнирную таблицу, составляет одно очко, при этом у «автозаводцев» есть одна игра в запасе.

«Торпедо» представило концепцию нового стадиона
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