«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и снова возглавил таблицу АПЛ

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Хаддерсфилд Таун». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Счёт открыл полузащитник Наби Кейта уже на 1-й минуте. В середине первого тайма преимущество «Ливерпуля» увеличил нападающий Садио Мане. Перед свистком на перерыв хавбек Мохамед Салах довёл счёт до разгромного. Во второй половине Мане и Салах забили ещё по одному голу.

«Ливерпуль», набрав 91 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. На втором месте находится «Манчестер Сити» (89), который ещё не провёл игру 36-го тура. «Хаддерсфилд» (14) занимает последнее, 20-е место.

Статистика игроков Премьер-лиги доступна на «Чемпионате».