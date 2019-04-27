Алисон стал 5-м вратарём, не пропустившим в 20 матчах АПЛ в одном сезоне

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер стал лишь 5-м вратарём в истории английской Премьер-Лиги, который в одном сезоне сыграл «на ноль» минимум 20 матчей турнира. Об этом сообщает Sky Sports.

До 26-летнего бразильца эту отметку преодолевали Петр Чех («Челси», сезон-2004/05) — 24 игры, Эдвин ван дер Сар («Манчестер Юнайтед», сезон-2008/09) — 21, Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед», сезон-1994/95) — 20 и дважды Пепе Рейна («Ливерпуль», сезон-2005/06 и сезон-2008/09) — по 20.

Алисон перешёл в «Ливерпуль» летом 2018 года из «Ромы». Его трансфер обошёлся мерсисайдскому клубу в € 62,5 млн. В текущем сезоне бразилец принял участие в 46 матчах за «Ливерпуль» и пропустил 29 мячей. В нынешнем розыгрыше АПЛ красным осталось сыграть две игры — с «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном».