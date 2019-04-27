Клопп: довольны количеством набранных очков в Премьер-лиге

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после победы со счётом 5:0 в домашнем матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун».

«Мы довольны количеством набранных очков. Теперь наша команда сконцентрирована на следующей игре. Стараемся создавать проблемы каждому сопернику, усердно работая. Наша выдающаяся группа игроков преуспела в матче с «Хаддерсфилд Таун», который намного лучше, чем показывают его результаты. Соперник проводил правильные контратаки, так что нам нужно было проявить терпение. Мы забили замечательные голы», — приводит слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль», набрав 91 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. На втором месте находится «Манчестер Сити» (89), который ещё не провёл игру 36-го тура. «Хаддерсфилд» (14) занимает последнее, 20-е место.