Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Краснодар» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Клопп: довольны количеством набранных очков в Премьер-лиге

Клопп: довольны количеством набранных очков в Премьер-лиге
Футбол / Англия

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после победы со счётом 5:0 в домашнем матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун».

«Мы довольны количеством набранных очков. Теперь наша команда сконцентрирована на следующей игре. Стараемся создавать проблемы каждому сопернику, усердно работая. Наша выдающаяся группа игроков преуспела в матче с «Хаддерсфилд Таун», который намного лучше, чем показывают его результаты. Соперник проводил правильные контратаки, так что нам нужно было проявить терпение. Мы забили замечательные голы», — приводит слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль», набрав 91 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. На втором месте находится «Манчестер Сити» (89), который ещё не провёл игру 36-го тура. «Хаддерсфилд» (14) занимает последнее, 20-е место.

Салах — лучший бомбардир в истории «Ливерпуля» в 100 первых играх за клуб
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент