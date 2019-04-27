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Тренер «Хаддерсфилда»: надеюсь, Клопп выиграет Премьер-лигу с «Ливерпулем»

Тренер «Хаддерсфилда»: надеюсь, Клопп выиграет Премьер-лигу с «Ливерпулем»
Футбол / Англия

Главный тренер «Хаддерсфилд Таун» Ян Зиверт прокомментировал поражение со счётом 0:5 в выездном матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

«Никто не ожидал, что мы будем играть смело. Могли с лёгкостью надеть шлемы и засесть в своей штрафной, но вместо этого наша команда оказала давление на «Ливерпуль». Хочу, чтобы команда продолжала играть таким образом. Уверен, это даст результат.

Юрген Клопп всё доказал, когда приехал в «Ливерпуль» и изменил систему. Надеюсь, он сможет выиграть Премьер-лигу в этом сезоне. Знали, что соперник может наказать нас, но я горжусь, как мы создавали моменты», — приводит слова Зиверта BBC.

«Ливерпуль», набрав 91 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. На втором месте находится «Манчестер Сити» (89), который ещё не провёл игру 36-го тура. «Хаддерсфилд» (14) занимает последнее, 20-е место.

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