Нападающий «Анжи»: деньги — это важно, но самое главное – делать себе имя

Нападающий «Анжи» Гамид Агаларов рассказал о нынешней ситуации в клубе после поражения махачкалинской команды от ЦСКА (0:2) в 25-м туре Премьер-Лиги.

«В первую очередь, мы профессионалы. Деньги — это, конечно, важно, но данный вопрос не должен нас касаться. Сейчас самое главное — делать себе имя, чтобы потом оно играло на тебя. И в конце сезона искать какие-то варианты получше и трудоустроиться в другие клубы.

Тренер говорит, что команда не получает зарплату восемь месяцев? Не совсем. Нам перечисляют какие-то средства от РФС. По-моему, деньги за телевизионные права. Но это совсем небольшие суммы.

Хватает ли на жизнь? Лично я живу с родителями. А многим игрокам, конечно, не хватает. У некоторых семьи и дети, которых нужно содержать», — приводят слова Агаларова «Известия».

«Анжи» по итогам 25 туров находится в зоне вылета и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от зоны переходных матчей на три балла.