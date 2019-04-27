«Порту» сенсационно потерял очки в матче с «Риу Аве», ведя 2:0

В матче 31-го тура чемпионата Португалии «Риу Аве» и «Порту» сыграли вничью — 2:2.

К середине первого тайма «Порту» повёл с комфортным преимуществом в два мяча. На 18-й минуте с передачи Отавио отличился Ясин Браими, через четыре минуты результативным ударом отметился Мусса Марега. «Риу Аве» смог отыграться в концовке встречи благодаря голами Нуну Сантуша и Ронана Херонимо, забившего уже в компенсированное ко второму тайму время. После этого красную карточку получил полузащитник гостей Никола Ямбор, вышедший на замену.

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«Порту» прервал серию из шести побед, набрал 76 очков и после этой потери очков может лишиться первого места в турнирной таблице, если «Бенфика» обыграет на выезде «Брагу». «Риу Аве» (39) – восьмой.