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Матч «Болтон» — «Брентфорд» отменён, игроки хозяев отказались выходить на игру

Матч «Болтон» — «Брентфорд» отменён, игроки хозяев отказались выходить на игру
Футбол / Англия

Матч 45-го тура английского Чемпионшипа между «Болтон Уондерерс» и «Брентфордом» отменён. Об этом сообщает BBC.

Такое решение было принято Английской футбольной лигой за 16 часов до начала игры в связи с заявлением футболистов хозяев, сообщивших, что они не выйдут на поле до тех пор, пока перед ними не будут погашены долги по заработной плате.

Судьбу встречи решит дисциплинарная комиссия, которая уже возложила вину за срыв матча на принимающую сторону.

Ранее «Болтон» официально оформил понижение в третий по силе дивизион Англии. Клуб задолжал игрокам зарплату за март. В турнирной таблице Чемпионшипа команда занимает 23-е место, в 44 матчах первенства набрав 32 очка. «Брентфорд» (58) — на 15-м месте.

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