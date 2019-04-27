SMM-менеджер «Чайханы» Уфы: для Москалёва у нас наготове самые острые шампуры

SMM-менеджер уфимской «Чайханы» Лев Хлыновски рассказал об идее назвать блюдо, которое подаётся в заведении, в честь арбитра Владимира Москалёва из Воронежа.

«Идея назвать блюдо из баранины в честь арбитра Москалёва пришла моментально. Терпеть не могу несправедливость, тем более в футболе, где очень большие ставки. Обижать никого не хотелось, но этот судья обидел много людей и получил по заслугам.

После этого случая Москалёв с нами не связывался. А если вдруг надумает объявиться, у нас всегда наготове лежат самые острые шампуры для него… Мы рады всем в нашем заведении, даже ему.

Пользуется ли блюдо популярностью? Конечно, сейчас оно даже популярнее куличей в преддверии Пасхи! Но ещё не все гости о нём знают, так как мы не успели скорректировать меню», — сказал Хлыновски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.