Митрески: «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» ведут хавбека «Фенербахче» Элмаса

Бывший игрок «Спартака», а ныне футбольный агент Игор Митрески рассказал об интересе российских клубов к полузащитнику «Фенербахче» Элифу Элмасу.

«Насколько мне известно, его просматривали не только скауты питерцев. И «Локомотив», и «Спартак» также ведут молодого македонца. Более того, на него есть огромный спрос в Европе. Знаю об интересе «Милана», «Атлетико» и английских клубов. Даже «Реал» вроде бы рассматривает его кандидатуру. Элифу всего 19 лет, но он уже очень многое умеет в футболе. Парень обладает отличной скоростью, может обыграть один в один, неплохо читает игру. Плюс с характером и профессионализмом у него всё в порядке. Например, перед тем как перейти из македонского чемпионата в турецкий, специально нанимал индивидуального тренера, чтобы соответствовать более сильному турниру. После Пандева в Македонии пока не было более талантливого футболиста. У Элифа есть все шансы, чтобы сделать такую же карьеру, как Горан. Он может стать топ-игроком.

Что касается будущего, от него сейчас мало что зависит, так как он находится под контрактом. Будут решать клуб и агент. Насколько мне известно, «Фенербахче» хочет получить за него более 20 миллионов евро. В России, наверное, только «Зенит» способен дать такие деньги. Если питерцы будут готовы принять предложение «Фенербахче» без торга, то велика вероятность, что Элмас переедет в Россию. Посоветовал бы ему год-два поиграть в российском чемпионате, а уже потом думать о топ-клубе в Европе. Всё-таки сейчас ему важно получать игровую практику. Кстати, советовал бы Элмасу перейти именно в «Спартак", — цитирует Митрески Sportbox.