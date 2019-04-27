«Рома» и «Интер» поборются за нападающего «Вердера» Крузе

Нападающий бременского «Вердера» Макс Крузе может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Bild.



По информации источника, в услугах 31-летнего немецкого форварда заинтересованы «Рома» и миланский «Интер». Срок действия контракта Крузе с «Вердером» истекает по окончании сезона-2018/19, после чего нападающий может присоединиться к другому клубу на правах свободного агента. Отмечается, что «Вердер» ведёт переговоры о продлении соглашения с Крузе.



Крузе выступает в составе «Вердера» с 2016 года. В нынешнем сезоне немецкий форвард принял участие в 30 матчах чемпионата Германии, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Ранее Крузе играл за такие команды, как «Санкт-Паули», «Фрайбург», мёнхенгладбахскую «Боруссию» и «Вольфсбург».

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