Эмери: хотим, чтобы «Арсенал» стал лучшим клубом в Англии и мире

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о планах развития команды.



«Мы хотим, чтобы „Арсенал“ стал лучшим клубом в Англии и мире, но это долгий процесс. Иногда необходимо быть терпеливыми. Мы хотим играть в Лиге чемпионов, но мы также знаем, что для этого необходимы усилия и время. В Англии есть ещё пять очень сильных команд с хорошими футболистами и очень высокими показателями.



Английская Премьер-Лига — самый сложный чемпионат во всём мире. Ни в одной другой стране нет такой ожесточённой борьбы за первую четвёрку и попадание в Лигу чемпионов», — приводит слова Эмери Goal.com.

«Арсенал» набрал 66 очков в 35 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги.