Шалимов сменит Булатова на посту тренера «Спартака-2» по окончании сезона

По информации «Чемпионата», бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов по окончании сезона станет новым наставником «Спартака-2». Кроме того, он будет курировать команды старших возрастов, как было в РФС и «Краснодаре».



В настоящее время «Спартак-2» занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ. Командой руководит Виктор Булатов.



Шалимов в последнее время занимал пост главного тренера «Химок», однако покинул клуб в начале апреля. После зимнего перерыва команда под его руководством в шести турах набрала всего пять очков.



Шалимов выступал за «Спартак» в качестве футболиста. В его активе — победа в чемпионате СССР в 1989 году, а также серебряная медаль в 1991-м. Как тренер «Краснодара», он был в шаге от завоевания медали чемпионата России в 2017 году.

Шалимов: я знаю, как ставить спартаковский футбол