«Анжи» — «Ростов»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 27 апреля, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Анжи» — «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Анжи» — «Ростов» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Сафьян и Тихон Калугин. В роли резервного рефери выступит Алексей Амелин.



«Анжи» набрал 19 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (35) — на 8-м месте.