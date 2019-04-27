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«Анжи» — «Ростов»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

«Анжи» — «Ростов»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ

Сегодня, 27 апреля, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Анжи» — «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Анжи» — «Ростов» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Сафьян и Тихон Калугин. В роли резервного рефери выступит Алексей Амелин.

«Анжи» набрал 19 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (35) — на 8-м месте.

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