Розыгрыш билетов на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Рубин»

«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрывается две пары билетов на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги московского «Спартак» с казанским «Рубином».



Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.



Матч «Спартак» – «Рубин» состоится 29 апреля на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.



Красно-белые после 24 туров занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков, казанцы (30) — на 11-м месте. Лидером первенства является «Зенит» — на счету команды 51 очко. С полной таблицей чемпионата России можно ознакомиться на «Чемпионате».