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«Манчестер Сити» интересуется хавбеком «Атлетико» Родриго Эрнандесом

«Манчестер Сити» интересуется хавбеком «Атлетико» Родриго Эрнандесом
Футбол / Англия

Полузащитник «Атлетико» Родриго Эрнандес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, заинтересованность в трансфере 22-летнего хавбека «матрасников» проявляет «Манчестер Сити» и лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Родриго перешёл в «Атлетико» летом прошлого года из «Вильярреала». Его трансфер обошёлся мадридскому клубу в € 20 млн. В текущем сезоне на клубном уровне футболист принял участие в 43 матчах и отметился 2 результативными ударами. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до лета 2023 года. Сумма отступных за игрока составляет € 70 млн.

Родриго является воспитанником «Атлетико», однако в возрасте 17 лет он перешёл в академию «Вильярреала».

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