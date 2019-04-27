Источник: Погба согласовал условия личного контракта с «Реалом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру в «Реале». Об этом сообщает AS.

По информации издания, 26-летний хавбек «красных дьяволов» уже согласовал со «сливочными» условия личного контракта. В случае перехода в «Королевский клуб» француз будет зарабатывать € 12 млн в год. Это на € 2 млн больше, нежели его нынешний оклад после вычета налогов. Футболист рассчитывает, что его трансфер состоится до старта предсезонной подготовки.

В нынешнем сезоне на клубном уровне на счету Погба в 44 матчах 16 результативных ударов и 11 голевых передач. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года. В нём прописана возможность продления сотрудничества сторон ещё на 12 месяцев.