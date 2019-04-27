Ярмоленко вернулся к тренировкам

Украинский нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко в своём «Инстаграме» сообщил, что восстановился после травмы и вернулся к тренировкам.



Напомним, Ярмоленко получил болезненный удар по ахиллу в матче за сборную Украины в Лиге наций с Чехией (1:0), после чего вернулся в клуб и прошёл медицинские процедуры. В матче чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (0:1) форвард вновь повредил ахилл, а в концовке первого тайма неудачно упал и порвал сухожилие. В октябре прошлого года украинский игрок перенёс операцию на ахилловом сухожилии правой ноги.



Ярмоленко перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» прошлым летом из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 20 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

Ярмоленко перенёс операцию на ахилле