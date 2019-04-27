Глушаков покинет «Спартак» летом. Комбаров, вероятно, тоже

По информации «Чемпионата», по итогам состоявшегося в пятницу заседания совета директоров руководство «Спартака» решило расстаться с рядом опытных футболистов. В их число входит капитан Денис Глушаков, чьи спортивные показатели не устраивают клуб. Также есть вероятность ухода левого защитника Дмитрия Комбарова, однако если по Глушакову принято принципиальное решение, то Комбаров при определённых сценариях ещё может остаться в клубе.

Контракты игроков действуют до лета 2020 года. «Спартак» хочет расторгнуть их, выплатив игрокам определённую компенсацию. По различным данным, она составит порядка 3 млн евро Глушакову и 2,3-2,5 млн – Комбарову.

Напомним, накануне официальный сайт «Спартака» выступил с программным заявлением, в котором анонсировал кардинальное обновление команды в будущем сезоне.