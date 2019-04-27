«Спартак» хочет продать Ханни, Ташаева, Зе Луиша и Фернандо

По информации «Чемпионата», летом «Спартак» планирует продать несколько футболистов, которые либо категорически не устраивают тренерский штаб, либо являются дорогостоящим активом.



Принято принципиальное решение по Ханни: 28-летний алжирский футболист потерял доверие Кононова и в трёх последних матчах с «Ростовом», «Енисеем» и «Арсеналом» оказывался в запасе. Также «Спартак» будет работать над полноценными трансферами Ташаева, перешедшего в команду год назад на правах свободного агента из «Динамо» и не проявившего себя, и Тимофеева с Ананидзе, которые зимой уехали в аренду в «Крылья Советов».



При наличии достойных предложений «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).

Глушаков покинет «Спартак» летом. Комбаров, вероятно, тоже