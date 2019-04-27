«Локомотив» одержал победу в домашнем матче молодёжного первенства с «Енисеем»

В матче 26-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» принимал красноярский «Енисей». Встреча состоялась на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу «железнодорожников».



Автором единственного гола матча стал полузащитник «Локомотива» Николай Титков, который отправил мяч в ворота «Енисея» на 4-й минуте.



«Локомотив» набрал 49 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Енисей» (28) — на 12-м месте. Лидером соревнования на данный момент является московский ЦСКА, набравший 61 очко в 25 матчах.



В другом матче тура «Уфа» принимала «Урал». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 1:1. Турнирная таблица молодёжного первенства доступна на «Чемпионате».