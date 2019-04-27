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«Локомотив» одержал победу в домашнем матче молодёжного первенства с «Енисеем»

«Локомотив» одержал победу в домашнем матче молодёжного первенства с «Енисеем»
Футбол / РПЛ

В матче 26-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» принимал красноярский «Енисей». Встреча состоялась на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу «железнодорожников».

Автором единственного гола матча стал полузащитник «Локомотива» Николай Титков, который отправил мяч в ворота «Енисея» на 4-й минуте.

«Локомотив» набрал 49 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Енисей» (28) — на 12-м месте. Лидером соревнования на данный момент является московский ЦСКА, набравший 61 очко в 25 матчах.

В другом матче тура «Уфа» принимала «Урал». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 1:1. Турнирная таблица молодёжного первенства доступна на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 26-й тур
27 апреля 2019, суббота. 12:00 МСК
Локомотив-мол.
Москва
1 : 0
Енисей-мол.
Красноярск
1:0 – Титков – 54
Россия - Молодёжное первенство. 26-й тур
27 апреля 2019, суббота. 12:00 МСК
Уфа-мол.
Уфа
1 : 1
Урал-мол.
Екатеринбург
1:0 – Криворог – 23, 1:1 – Татаринов – 37
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