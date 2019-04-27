«Анжи» — «Ростов»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Ростова» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 27 апреля, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную видеотрансляцию встречи.



«Анжи»: Дюпин, Гапон, Калошин, Белов, Гиголаев, Ахъядов, Ондуа, Кулик, Закиров, Понсе, Долгов.



Запасные: Будаков, Саидов, Эльмурзаев, Маркелов, Гайдаров, Лескано, Иванченко, Агаларов.



«Ростов»: Песьяков, Хаджикадунич, Сигурдссон, Новосельцев, Чернов, Глебов, Норманн, Ерёменко, Попов, Зуев, Сигурдарсон.



Запасные: Абаев, Ионов, Шомуродов, Зайнутдинов, Плиев, Гацкан, Щадин.

«Анжи» набрал 19 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (35) — на 8-м месте.