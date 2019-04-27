Жировым интересуются несколько клубов Бундеслиги

Как стало известно «Чемпионату», центральный защитник Александр Жиров, выступающий за клуб второго по силе дивизиона Германии «Зандхаузен», может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Интерес к 28-летнему игроку проявляют сразу несколько клубов Бундеслиги. Также за россиянином следит «Гамбург», который за четыре тура до конца сезона занимает второе место во втором по силе немецком дивизионе, дающее право прямого повышения в классе. Трансфер футболиста может состояться в летнее трансферное окно.

Жиров перешёл в «Зандхаузен» летом прошлого года на правах свободного агента из «Енисея». В текущем сезоне на клубном уровне защитник сыграл 15 матчей и отметился 2 результативными ударами. Ранее он также выступал за «Динамо» (Барнаул), «Волгарь», «Анжи», «Томь» и «Краснодар».