Гаттузо: разочарован собой, должен достучаться до игроков «Милана»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал последние результаты команды.



«Думаю, что знаю, как управлять раздевалкой. Игра и тренировка — две разные вещи, и моя роль меняется. Беру на себя полную ответственность. Нужно привести игроков в надлежащее состояние, чтобы они могли продемонстрировать лучший футбол.



Разочарован собой, потому что, как тренер, должен достучаться и донести установку до своих игроков. Ошибки случаются, но никогда нельзя терять желание бороться. Мы должны объединиться и найти дополнительную энергию. Нужно сосредоточиться на будущем команды», — приводит слова Гаттузо пресс-служба «Милана».

«Милан» набрал 56 очков в 33 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.