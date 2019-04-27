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Гаттузо: разочарован собой, должен достучаться до игроков «Милана»

Гаттузо: разочарован собой, должен достучаться до игроков «Милана»
Футбол / Италия

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал последние результаты команды.

«Думаю, что знаю, как управлять раздевалкой. Игра и тренировка — две разные вещи, и моя роль меняется. Беру на себя полную ответственность. Нужно привести игроков в надлежащее состояние, чтобы они могли продемонстрировать лучший футбол.

Разочарован собой, потому что, как тренер, должен достучаться и донести установку до своих игроков. Ошибки случаются, но никогда нельзя терять желание бороться. Мы должны объединиться и найти дополнительную энергию. Нужно сосредоточиться на будущем команды», — приводит слова Гаттузо пресс-служба «Милана».

«Милан» набрал 56 очков в 33 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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