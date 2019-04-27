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«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму» в домашнем матче АПЛ

«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму» в домашнем матче АПЛ
Футбол / Англия

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио, отправивший мяч в ворота «Тоттенхэма» с подачи форварда Марко Арнаутовича на 67-й минуте. Таким образом, «Вест Хэм» прервал безвыигрышную серию в английской Премьер-лиге, которая длилась на протяжении 4 матчей.

«Вест Хэм» набрал 46 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (70) — на 3-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 91 очко в 36 матчах.

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
27 апреля 2019, суббота. 14:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 – Антонио – 67
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