Бензема может пропустить остаток сезона

Форвард «Реала» Карим Бензема может больше не сыграть в текущем сезоне. Об этом сообщает Goal.

31-летний нападающий пропустил сегодняшнюю тренировку своей команды. Позже главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан и официальный сайт «Королевского клуба» сообщили, что у игрока диагностирован мышечный ушиб левого бицепса бедра. Травма не является столь серьёзной. Из-за неё француз пропустит несколько дней. Однако в клубе могут принять решение не подвергать риску здоровье футболиста в оставшихся играх чемпионата Испании.

В нынешнем сезоне на клубном уровне на счету Бензема в 51 матче 30 результативных ударов и 10 голевых передач. На «Сантьяго Бернабеу» нападающий перебрался летом 2009 года из «Лиона».