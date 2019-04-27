«Динамо» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы команд

Тренерские штабы московского «Динамо» и грозненского «Ахмата» определились с составами на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Теттех, Кардозу, Луценко, Марков.

Запасные: Лещук, Рыков, Хольмен, Грулёв, Москвичёв, Рауш, Черных, Панченко.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Раванелли, Исмаэл, Шиманьски, Балай.

Запасные: Гудиев, Родолфо, Мусалов, Кадыров, Бериша, Роши, Садулаев, Митришев, Мбенге.

Матч «Динамо» — «Ахмат» состоится сегодня, 27 апреля, в Химках на стадионе «Арена Химки» и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи.