«Болонья» обыграла «Эмполи» в матче чемпионата Италии

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Эмполи». Встреча прошла в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник «Эмполи» Марко Паяч, отличившийся на 17-й минуте. В начале второго тайма хавбек «Болоньи» Роберто Сориано сравнял счёт. На 82-й минуте нападающий Риккардо Орсолини вывел хозяев вперёд. В компенсированное время преимущество «Болоньи» увеличил форвард Никола Сансоне.

Беспроигрышная серия «Болоньи» в чемпионате Италии достигла четырёх матчей. Ранее команда Синиши Михайловича одержала две победы и один раз сыграла вничью. «Эмполи» потерпел второе поражение подряд.

«Болонья», набрав 37 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице итальянского первенства, «Эмполи» (29) — 18-е.