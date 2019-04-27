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«Болонья» обыграла «Эмполи» в матче чемпионата Италии

«Болонья» обыграла «Эмполи» в матче чемпионата Италии
Футбол / Италия

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Эмполи». Встреча прошла в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник «Эмполи» Марко Паяч, отличившийся на 17-й минуте. В начале второго тайма хавбек «Болоньи» Роберто Сориано сравнял счёт. На 82-й минуте нападающий Риккардо Орсолини вывел хозяев вперёд. В компенсированное время преимущество «Болоньи» увеличил форвард Никола Сансоне.

Беспроигрышная серия «Болоньи» в чемпионате Италии достигла четырёх матчей. Ранее команда Синиши Михайловича одержала две победы и один раз сыграла вничью. «Эмполи» потерпел второе поражение подряд.

«Болонья», набрав 37 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице итальянского первенства, «Эмполи» (29) — 18-е.

Италия - Серия А. 34-й тур
27 апреля 2019, суббота. 16:00 МСК
Болонья
Болонья
3 : 1
Эмполи
Эмполи
0:1 – Паяч – 17, 1:1 – Сориано – 51, 2:1 – Орсолини – 82, 3:1 – Сансоне – 90+5
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