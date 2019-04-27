Зидан: слухи про мою власть в «Реале» — неправда, я не главный даже у себя дома

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию, согласно которой он является главным в клубе в вопросах трансферов.



«Слухи про мою власть в вопросах трансферов – это неправда. Я не являюсь главным даже у себя дома! Подобные решения будут приниматься совместно. Наша задача – усилить атакующую линию. Посмотрим, что удастся сделать», — цитирует Зидана Goal.com.



Ранее в СМИ сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес ради возвращения Зидана на пост главного тренера предоставил ему полную власть при выборе трансферных целей. Француз вновь возглавил «сливочных» в прошлом месяце — спустя более полугода с момента ухода в конце прошлого сезона. «Реал» после 34 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Источник: Зидан хочет сохранить Иско, несмотря на желание «Реала» продать его