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«Ростов» на выезде не сумел обыграть «Анжи»

«Ростов» на выезде не сумел обыграть «Анжи»
Футбол / РПЛ

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги махачкалинский «Анжи» принимал «Ростов». Встреча состоялась в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко, отправивший мяч в ворота махачкалинской команды на 35-й минуте. В конце второго тайма счёт сравнял хавбек «Анжи» Камиль Закиров.

«Ростов», набрав 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Анжи» (20) — 15-е.

В 27-м туре российского первенства махачкалинская команда на выезде 3 мая встретится с красноярским «Енисеем», а клуб из Ростова-на-Дону 5 мая дома сыграет с «Краснодаром».

Статистику игроков Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
27 апреля 2019, суббота. 16:30 МСК
Анжи
Махачкала
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 – Ерёменко – 35, 1:1 – Закиров – 77
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